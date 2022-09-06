AB’den, Türkiye’ye ‘Yunanistan’ tepkisi: Düşmanca açıklamalar endişeler yaratıyor

Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik ‘Ege’de vakti geldiğinde gereğini yaparız’ sözleriyle ilgili ‘endişeliyiz’ açıklaması yaptı.

Açıklamada, Erdoğan’ın sözleri ‘düşmanca’ olarak nitelendirilirken, tehditlerin durması gerektiği belirtildi.

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Özellikle seçim dönemlerinde gerginleşen NATO üyesi iki ülke Türkiye ve Yunanistan, son zamanlarda hava sahalarından, Ege denizindeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs’a kadar çeşitli konuda anlaşmazlık içerisinde.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’ın görev uçuşundaki Türk jetlerine, 20 gün içerisinde toplamda 56 dakika radar kilidi attığını belirtmişti. Erdoğan da Yunanistan’ın hem Dedeağaç’taki ABD üssüyle hem de S-300 hava savunma sistemiyle Türkiye’yi tehdit ettiğini belirterek şunları söylemişti: ”Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya; Bir gece ansızın gelebiliriz”.

AB: Tehditlerin durması gerekiyor

Bu açıklamaların ardından AB’nin dışişlerden sorumlu en üst düzey yetkilisi Josep Borrell’in sözcüsü Peter Stano, “Türk siyasi erkin tepesinden Yunanistan’a karşı devam eden düşmanca açıklamalar ciddi endişeler yaratıyor. Bunlar Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulduğu şekilde gerilimin azalmasına yönelik çabalar ile çelişiyor” dedi.

“Kabul edilemez olan tehditler ve agresif söylemlerin durması gerekiyor” diyen Stano, AB’nin fikir ayrılıklarının barışçıl şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini talep ettiğinin de altını çizdi.

Stano, “AB, Türkiye’den Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanması için gerilimi sürdürülebilir şekilde azaltmaya yönelik çalışmaya devam etmesi ve tüm AB ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması taleplerini yineliyor” dedi.