Erdoğan’ın ‘şakası yok’, Yunanistan’ı tek cümleyle uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a tepki göstererek, “Çok fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

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Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı’ndaki TEKNOFEST 2022 programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “Siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde emin olun bizi Suriye’den de, Ukrayna’dan da, Bosna’dan da beter ederler” dedi.

Erdoğan, dış ticaret açığı ve enflasyondaki tarihi yükselişe rağmen ikinci çeyrekteki yüzde 7,6 büyümeye dayanarak, şöyle övündü: “Türkiye şu anda büyümede ikinci sırada. Böyle bir gidişimiz var. Hani diyorlar ya ‘Çılgın Türkler’. Yanılmadınız. Şimdi sizi yanıltıyoruz. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.”

‘Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz’

Yunanistan’ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasına tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika, Dedeağaç’a, Yunanistan’a silahları gönderiyor mu, uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300’lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır! Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var; İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.”

Erdoğan yaklaşık üç ay önce de Yunanistan’ı uyararak, “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz” demiş ve ”Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” diye eklemişti.