Türkiye, Yunanistan’ı NATO’ya şikayet edecek: Türk jetini Rus füzesiyle taciz etti

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın, Ege ve Akdeniz’in doğusunda görevli uçan Türk jetlerini Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz ettiğine dair radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

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AA’nın aktardığına göre, Akdeniz’de uluslararası hava sahasında görev için uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16’ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Yunan askeri yetkilileriyse bunu inkar etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti. Bakanlık, radar görüntülerini alarak NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesini planlıyor.

Türkiye, sene başından bugüne kadar Yunanistan’a ait savaş uçaklarının Türk hava sahasını 256 defa ihlal ettiğini ve Türk jetlerine yönelik 158 kez tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

Türkiye’nin Yunanistan’ı uluslararası anlaşmalar kapsamında silahsızlandırılmış olması gerektiğini belirttiği Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmakla suçlaması, iki ülke arasında gerilimin yeniden tırmanmasına neden olmuştu. Yunanistan bu iddiaları temelsiz olduğunu belirterek reddediyor.

Hava sahası ihlallerine dair yaşanan anlaşmazlığın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Türkiye’ye savaş uçağı satılmaması yönünde ABD’de lobi yapmakla suçlamasının ardından geçen haziranda iki ülke arasında ikili görüşmeler durdurulmuştu. Dönem dönem taraflar arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.