Çavuşoğlu: Yunanistan silahlanmayı kesmezse adaların egemenliği tartışılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın ‘silahlandırmama şartıyla verilen adaların statüsünü ihlal ettiğini’ söyleyerek “Bu adalar, Yunanistan’a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” dedi.

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Çavuşoğlu ile Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

‘BM’ye iki tane mektup yazdık‘

Yunan siyasetçilerin Türkiye’ye eleştirilerine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Kuzey Makedonya’nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine itirazlarını hatırlattı.

Kuzey Makedonya’nın bu müzakereler sonucunda adını değiştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in martya İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde ilişkileri geliştirmeyi teklif ettiğini söyledi.

Bu görüşmeye rağmen Yunanistan’ın her platformda Türkiye karşıtı olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Diğer taraftan da özelikle de Türkiye’nin ABD’den almak istediği F16’ları Türkiye’ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman görüş ayrılıkları bulunduğuna, ilişkilerde iniş ve çıkışlar olduğunu söyleyerek şunları dedi: “Peki Yunanistan’ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz BM’ye iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan’a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor ve adaları silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın.”

‘Ağlamada çok başarılılar’

Biz başka ülkelerle de diplomatik ve siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık. Ama hiçbir zaman gidip de iş insanlarımıza ‘Bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ticaretini, yatırımını, oradaki projeni durdur.’ demedik. Başka platformlarda birbirimizi eleştiririz de (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias’ın iş insanlarına Türkiye’yi şikayet etmesi çok saçma olmuş.

En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli, hukuk çerçevesinde ve belli bir anlayış içinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir.