Yunanistan iletişimde kalmak istiyor: Ama Türkiye oyunun kuralına göre hareket etmeli

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan’ın Türkiye’yle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ancak Ankara’nın oyunun kuralına göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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Panagiotopoulos, Atina’daki bir konferansta şöyle konuştu: “Türkiye’yle iletişimde kalmak istiyoruz ama Türkiye kuralına göre oynamalı. Türkiye tek taraflı ve askeri çıkarlarını önde tutan kendi kurallarına göre hareket etmemeli.”

Türkiye’nin Yunanistan’ı uluslararası anlaşmalar kapsamında silahsızlandırılmış olması gerektiğini belirttiği Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmakla suçlaması, iki ülke arasında gerilimin yeniden tırmanmasına neden olmuştu. Yunanistan bu iddiaları temelsiz olduğunu belirterek reddediyor.

Hava sahası ihlallerine dair yaşanan anlaşmazlığın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Türkiye’ye savaş uçağı satılmaması yönünde ABD’de lobi yapmakla suçlamasının ardından geçen ay iki ülke arasında ikili görüşmeler durdurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşması’nı bozduklarını ve artık ikili görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

Miçotakis, nisanda Türkiye’ye savaş uçaklarıyla Yunan hava sahasını ihlal etmeyi durdurmaya çağırmış, konu hakkında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i de bilgilendirdiğini söylemişti.

Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlığı, hava sahası, Ege Adaları ve Kıbrıs gibi pek çok konu hakkında sık sık anlaşmazlık yaşıyor.