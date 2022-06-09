Yunan basını Erdoğan’ın ikazını seçime yordu: Krizi unutturmak istiyor

İzmir Seferihisar’daki askeri tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a sert sözleri, Atina’da endişeyle karşılandı ve büyük yankı uyandırdı.

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Efes-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyen Erdoğan, şunları demişti: “Yunanistan’ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.”

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili, “Aramızdaki görüş ayrılıkları tehditlerle giderilemez” dedi.

Hükümet sözcüsü Yannis Ekonomou ise “Tehdit söylemlerini serinkanlılık ve kararlılıkla yanıtlıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Yunanistan’ın Suriye olmadığına’ dikkat çeken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’sa ‘ülkesinin egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacağını’ söyledi. Panagiotopoulos, “Buna yeltenecek olanlar pişman olacak” diye konuştu.

Ege’de hava sahalarının ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların yoğunlaştığı bir ortamda Türk yetkililer bir süredir Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal ettiğini savunuyor. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu böyle giderse bu adaların egemenliğinin tartışılacağını söylemişti.

Öte yandan Erdoğan, ABD’nin Yunanistan’da açtığı üslerin Türkiye’ye karşı kullanılacağına dair yorumlar getirirken, ABD’nin Türkiye’ye silah satışını engellemek için girişimlerde bulunduğunu ifade ettiği Yunanistan başbakanı için de “Artık benim için (Kiryakos) Miçotakis diye birisi yok” demişti.

Yunan basını ‘gözdağı’ gördü

Yunanistan’da siyaset yorumcularının çoğu, ‘Türkiye’de yaklaşan seçimlerle bağlantılı olarak ekonomik krizin, yükselen enflasyonun ve hayat pahalılığının halka unutturulmak istendiği’ görüşünde.

Ege’deki Türk kıyılarına sadece 1,5 kilometre ötede, en yakın Yunan adası olan ve Türkiyeli turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği Samos (Sisam) adasının karşısındaki Seferihisar’da tatbikatın ‘bir adaya askeri çıkarma’ senaryosuna dayalı olması, Yunan basınında ‘Yunanistan’a gözdağı verildiği’ şeklinde yorumlanıyor.

Yunan ordusu da tatbikatla birlikte teyakkuza geçti.

Türkiye ve Yunanistan son dönemde kendi tezleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler’e mektuplar gönderdi.

Yunanistan’da uzmanlar, Ege Adaları’yla ilgili sert söylemlerin ‘sahaya yansımasından’ endişe duyuyor. Uzmanlar ayrıca Erdoğan’ın ‘Adalar silahlardan arındırılmazsa Türkiye’nin uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkilerini kullanmaktan geri durmayacağı’ yolundaki sözlerinin de hangi uluslararası anlaşmalara dayandığına açıklık getirilmesini istiyor.