Çipras’tan Ege’de barış çağrısı: Milliyetçilik demokrasiyi tehlikeye atar

Yunanistan’da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ziyaret ettiği Sömbeki Adası’ndan Türkiye’ye dostluk ve diyalog mesajı gönderdi.

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Çipras, Sömbeki Adası’nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, “Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege’nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde çünkü ekonomik kriz her iki tarafı da etkiliyor” dedi.

‘İki halkın ayrışacak bir şeyi olmadığını’ söyleyen Çipras, “Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil” dedi.

Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.

‘Birlikte direnelim’

Eski başbakan şöyle devam etti: “Bu yüzden onları bu gerilim ortamında direnmeye, birlikte direnmeye; çeşitli eylemlerle, ihlallerin tırmanması ve uluslararası hukukun sorgulanması karşısında dostluk, barış ve istikrar eylemlerini mümkün kılmaya çağırıyorum.

Milliyetçilik her ülkede sadece barışı değil, sosyal uyum ve demokrasiyi de tehlikeye atar. Bugün burada, bu mesajı göndermek istiyorum. Kararlılık mesajı ama aynı zamanda iki halk arasında barış ve işbirliğine gereksinim mesajı.”