Depremin öncesi ve sonrası: Levhada 3-4 metre kayma

Alman araştırmacı Andreas Schäfer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin merkez üssüne yakın Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki levhaların 3-4 metre oynadığını gösterdi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerin etkisi sürüyor.
Karlsruher Teknolojisi Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Andreas Schäfer’se, levhaların depremden dolayı nasıl oynadığını gözler önüne serdi.
Google Earth vasıtasıyla Gaziantep Nurdağı’ndaki kaymayı gösteren Schäfer’in dediğine göre, levhalarda en az 3-4 metre oynaklık söz konusu.
Schäfer, oynaklığın açık bir şekilde gözle görülebildiği dile getirdi.