Demirtaş, Erdoğan’a seslendi: Sorun sensin, düş artık halkın yakasından

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Sorun sensin” diye seslenerek ”Allah rızası için düş artık bu halkın yakasından” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Türkiye’yi sarsan depremler sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk açıklamasının ardından 24 saattir kameraların karşısına çıkmamıştı. Depremin üçüncü gününde bölgeye giden Erdoğan, eksiklikleri eleştirenlere çıkışmıştı.

Demirtaş, deprem sonrası eksikliklerle ilgili olarak Erdoğan’a ”Sorun sensin” diye seslendi. Demirtaş, Erdoğan’ın tüm yetkileri elinde tutarak yardımların ulaşmasının önünde engel haline geldiğini belirtti.

Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

*Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Memleketin tüm yetkileri senin elinde, dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz. Sorun sensin Erdoğan.

‘Onları oydan ibaret nesneler olarak görüyorsun’

*Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Sen dehşet acılar yaşayan insanlara baktığında evladını, anneni, babanı, canları görmüyorsun. Onları birer oydan ibaret nesneler olarak görüyorsun. Sorun sensin Erdoğan.

‘Düş artık bu halkın yakasından’

*Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Sen sevmeyi, ağlamayı, sarılmayı, merhameti unuttun. Biz 85 milyon, seninle başka dünyaların insanlarıyız, insanlığı unuttun. Sorun sensin Erdoğan.

*Çözüm ne biliyor musun Erdoğan? Yasaklama, engelleme, hakaret, tehdit etme, küfretme. Çekil aradan. Biz kendi yaralarımızı sararız, sen gölge etme yeter. Allah rızası için düş artık bu halkın yakasından Erdoğan!