Show TV, spiker Dilara Gönder’in ‘deprem isyanı’nı unutmak istiyor

Show TV, bugün istifa eden ana haber sunucusu Dilara Gönder’in önceki akşamki yayında “Bu deprem bize ders olsun” cümlesi üzerine sinirlenip sorumlululara ‘saydırdığı’ anları Youtube kanalına yüklemedi

Gönder, ana haberde Kahramanmaraş’taki depremler için “Bu ders olsun” denince küplere binmişti.

Show TV’nin ana haber sunucusu, canlı yayında “Böyle ders mi olur, bu kadar ölümlü ders mi olur? 99 depreminde yeterince ders almadık mı? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş” demişti.

Gönder ayrıca, “Bunun sorumlusu kim” diyerek şöyle konuşmuştu: “Bakın toprağa nasıl gidildi. Kim bunun sorumlusu? Kader mi, tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu mühendisidir, inşaatıdır, onayını verenindir. Kimse burada kıvırmasın.”

Gönder bu sabah, “Yayında görüşürüz” dedikten kısa süre sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Kanal yönetiminin ana haber sunucusunu istifaya zorladığı tahmin ediliyor.

Show TV bir yandan da ‘deprem isyanı’nın izlerini silmeye girişti.

Show TV, ana haberden kesitleri Youtube kanalına yüklüyor. Kanal, yayının söz konusu bölümüyle ilgili üç video yükledi ancak bu videolarda Gönder’in çıkışı yer almıyor.