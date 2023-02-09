Depreme ‘Ders olsun’ denince sinirlenmişti: Show TV spikeri Dilara Gönder istifa etti

Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti.

Fotoğraf: Instagram

Gönder, iki gün önceki yayında Kahramanmaraş’taki deprem için “Bu ders olsun” denince küplere binmişti.

Show TV’nin ana haber sunucusu, canlı yayında “Böyle ders mi olur, bu kadar ölümlü ders mi olur? 99 depreminde yeterince ders almadık mı? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş.” demişti.

Gönder, deprem görüntülerini göstererek “Buyurun izleyicilerimiz görsün dersten nasıl geçilemediğini” diye eklemişti.

Gönder ayrıca, “Bunun sorumlusu kim” diyerek şöyle konuşmuştu: “Bakın toprağa nasıl gidildi. Kim bunun sorumlusu? Kader mi, tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu mühendisidir, inşaatıdır, onayını verenindir. Kimse burada kıvırmasın.”

Dilara Gönder bu akşam istifa ettiğini duyurdu. Neden istifa ettiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim. — Dilara Gönder (@dilaragonder) February 9, 2023

Gönder muhtemelen kanal yönetimi tarafından istifaya zorlandı. Nitekim bir önceki tweet’inden yayına hazarlandığı anlaşlıyor.