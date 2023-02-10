Erdoğan: Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin beşinci günü Adıyaman’a giderek “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık” dedi. Yardımların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden yapılmasını isteyen Erdoğan, ‘siyasi yağmacılar’a çatmayı da ihmal etmedi.

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İlk günden itibaren deprem bölgesinden yükselen yardım çağrıları, yetersizlik ve karmaşa eleştirileri beşinci günde de sürüyor.

Adıyaman’da çadır kent ziyaretinde konuşan cumhurbaşkanı, müdahalede yetersiz kalındığını itiraf etti. ”Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık’‘ diyen Erdoğan’a göre bunun nedeni depremin 500 km’lik alana yayılması: ”Depremin yıkım etkisi 10 il ve 500 km’lik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgedeki kamu görevlilerinin kendisinin ya da ailesinin yıkım altında kalması eklenmiştir. Bölgede sert bir kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştır. Yolların bir kısmı da ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır.”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyor, iş yerlerine saldırıyor. OHAL ile bu suistimalleri yapanlara, yakalandığı anda gerekli müeyyideler uygulanacak.

*Her zaman önceliğimiz insan, can olmuştur. İstismara fırsat vermeyeceğiz, bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.

*Milletimiz deprem yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz.

‘Çadırlarda kalmak istemeyenlerin bir yıl kirasını ödeyeceğiz’

*Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız.

*Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15’er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz.

*Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

Yardımların AFAD üzerinden yapılmasını istedi

*AFAD veya bölgede yardım faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın.

*Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir.