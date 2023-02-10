Elbistan’daki gönüllü: Köylere hiçbir yardım gitmiyor

İktidarın ‘deprem alanında hakimiyeti sağladık’ açıklamalarına karşın, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir gönüllü yardımların depremzedelere aktarımında sorunlar olduğunu söylüyor.

Elbistan. (Fotoğraf: AA)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

İktidar, depreme hızlı ve yeterli müdahale edilemediği için eleştiriliyor. Depremin üçüncü gününde Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olmak mümkün değil” demişti. Erdoğan bugün de Adıyaman’da “Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık” dedi.

Hükümetin bu yavaşlığına karşın özellikle sosyal medyada hızlıca örgütlenen yardımlar bölgeye gönderiliyor. Ancak bunların depremzedelere aktarımı ve koordinasyonununda sorunlar var.

Yetkililer yardımların yerlerine ulaştığını belirtiyor olsalar da, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi civarında arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan bir gönüllü, koordinasyon bulunmadığına ve Elbistan çevresindeki köylere yardım ulaşmadığına dikkat çekti.

Reuters’a bilgi veren gönüllü, “Gelen TIR’lar merkezlerde bekletiliyor. Köylere hiçbir yardım ya da kurtarma gitmiyor. Hava çok soğuk ve köyde ayağında ayakkabı olmayan depremzedeler var” dedi.