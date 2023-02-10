DASK: 30 bini aşkın hasar ihbarı var

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 30 bini aşan hasar ihbar alındığını belirtti.

Adana. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kahramanmaraş ilçeleri olan Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

TÜİK verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin sekizinde binaların en az yarısı 2001’den sonra inşa edildi. Ancak buna rağmen hasar çok büyük.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin bağımsız bölümün (kömürlük, garaj gibi yapılar) yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Türk Reasürans & Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, taraflarına ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gönderildiğini söyledi.

Eren, 10 Şubat itibariyle biriken deprem fonlarının 23 milyar TL seviyesinde olduğunu belirtti: ”Sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklenen reasürans korumasıyla toplamda 117 milyar TL’lik ödeme kapasitesi mevcut.”

Fitch: Hasar 4 milyar doların üstüne çıkabilir

Fitch, dün yayımladığı raporda depremin yol açtığı ekonomik hasarın 2 milyar doları aştığını belirtmiş ve bunun 4 milyar doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.

Ancak depremin etkili olduğu bölgelerde sigortalama miktarının düşük olmasından dolayı, sigortaların karşılayacağı zararların çok daha az, muhtemelen 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Sigortalar tarafından karşılanacak zararların büyük bir kısmı, sigorta şirketlerinin risklerini tekrar sigortalayan reasürans şirketlerince karşılanacak. Fakat söz konusu miktar küresel reasürans sektörü için çok cüzi durumda.