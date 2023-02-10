Bakan Kurum: 12 bin 141 bina yıkık veya ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kahramanmaraş ilçeleri olan Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

TÜİK verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin sekizinde binaların en az yarısı 2001’den sonra inşa edildi. Ancak buna rağmen hasar çok büyük.

Bakan Kurum, Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin bağımsız bölümün (kömürlük, garaj gibi yapılar) yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Kurum, ‘e-Devlet’ ve ‘hasartespit.csb.gov.tr‘ adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.