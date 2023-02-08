Deprem bölgesinde binalar kaç yaşındaydı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin sekizinde binaların en az yarısı 2001’den sonra yapıldı.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Resmi kayıtlara göre Adana’da 632 bin 875, Gaziantep’te 522 bin 947, Hatay’da 449 bin 151, Şanlıurfa’da 411 bin 421, Diyarbakır’da 394 bin 867, Kahramanmaraş’ta 311 bin 458, Malatya’da 230 bin 499, Osmaniye’de 156 bin 199, Adıyaman’da 155 bin 300, Kilis’te 40 bin 20 bina var.

TÜİK verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin sekizinde binaların en az yarısı 2001’den sonra inşa edildi. Ancak buna rağmen hasar çok büyük.

Grafik: Habertürk

Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’in haberine göreyse 2001 sonrası yapılan binaların Türkiye ortalaması yüzde 47,4. Yani depremden büyük hasar gören sekiz il, ortalama üstünde yeni binalara sahip.

Hatta ülke genelinde en çok yeni bina bulunan 10 şehir arasında, depremden etkilenen Şanlıurfa altı, Kahramanmaraş 10’uncu sırada bulunuyor.

Büyük bir deprem olması beklenen İstanbul’daysa 2001 sonrası yapılan binaların yüzde olarak oranı 45,7. Yani depremden etkilenen 10 ilden sadece Adana’ya göre daha yüksek.