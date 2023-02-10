Rönesans Rezidans’ın müteahhidi yıllarca mimarlar odası başkanlığı yapmış

Hatay’da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yılllarca mimarlar odası başkanlığı yapmış. CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Coşkun’u ‘idealist bir insan‘ olarak niteleyip savunmuş.

Rönesans Rezidans Hatay’daki yıkımın simgesi haline geldi. Fotoğraflar: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş çaplı yıkıma uğrattığı şehirlerden biri Hatay. Tamamen çöken üç yaşındaki 250 dairelik Rönesans Rezidans şehirdeki yıkımın simgesi haline geldi.

‘Cennetten bir kare’ vaadiyle satışa sunulan ancak yüzlerce kişiye ‘mezar’ oldu.

Antis Yapı tarafından 2012 yılında Hatay İnönü Bulvarı üzerine inşa edilmeye başlayan 12 katlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir biçimde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı öne sürülmüştü.

Projenin müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, bugün İstanbul Havalimanı’nda Karadağ’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Coşkun yurt dışına kaçacaktı..

En az iki dönem

Google aramasında Coşkun’un en az iki dönem Hatay’ın mimarlar odası başkanlığını yürüttüğü ortaya çıktı. Şubat 2012’de başkanlığa yeniden seçilmiş.

Sosyal medya taramasında da Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın depremden sonra katıldığı bir yayında Coşkun’a neredeyse kefil olduğu duyuluyor.

Savaş, şunları söylüyor: “Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır.“