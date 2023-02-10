İsrail ekibi, özel istihbarat tekniğiyle Maraş’ta insan kurtarıyor

Deprem sonrası Türkiye’nin yardımına koşan ülkelerden İsrail’in gönderdiği ekipler, çalışmalarını İsrail istihbarat merkezine bağlı ‘9900’ adlı birimin yönlendirmesiyle yapıyor.

Fotoğraf: IDF

Türkiye’de 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası 90’ı aşkın ülkeden yardım talebi geldi. Şu an sahada 60 ülkeden ekipler çalışmalara katılıyor. Bu sayı daha da artacak.

Yardım için gelen ülkelerden birisi de İsrail. İsrail, ‘Zeytin Dalları’ adını verdiği insani yardım ve kurtarma ekibiyle sahada. Ekipler bugüne kadar 65 yaşındaki bir erkekle 23 yaşındaki bir kadını kurtardı.

The IDF rescue mission in #Türkiye continues as a 65-year-old man is extracted from underneath the rubble and carried to safety. pic.twitter.com/zctpoC8GDM — Israel Defense Forces (@IDF) February 9, 2023

Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Watch as IDF search and rescue experts extract this 23-year-old woman to safety after the devastating earthquake in Türkiye.



For the IDF, there is no greater mission than saving a life. pic.twitter.com/KPCTgUBMfi — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2023

İsrail ordusu, çalışmalarda istihbarat dairesine bağlı özel ‘9900’ biriminden yararlanıldığını duyurdu. Uydu görüntülerini kullanarak özel bir haritalama yapan bu ekip, hızlı şekilde nereden daha fazla insan kurtarılabileceğine ilişkin formüller üretiyor.

Özel birim görsel istihbarat sağlıyor ve uydu görüntülerini deşifre ediyor. Bu veriler sahadaki ekiplere iletiliyor. Böylece arama kurtarma çalışmaları optimize ediliyor.

The Intelligence Directorate’s Unit 9900 is currently assisting in rescue efforts in Türkiye as part of the IDF "Olive Branches" humanitarian aid delegation. 1/3 pic.twitter.com/CZplLuV8Nr — Israel Defense Forces (@IDF) February 9, 2023

Birimin komutanı şunları söyledi: “İhtiyaç duyulan her yerde hayat kurtarmak için ağırlıklı olarak özel operasyonlarda kullanılan haritalama tekniklerinden yararlanıyoruz.”