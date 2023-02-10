İsrail ekibi, özel istihbarat tekniğiyle Maraş’ta insan kurtarıyor

Deprem sonrası Türkiye’nin yardımına koşan ülkelerden İsrail’in gönderdiği ekipler, çalışmalarını İsrail istihbarat merkezine bağlı ‘9900’ adlı birimin yönlendirmesiyle yapıyor.
Türkiye’de 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası 90’ı aşkın ülkeden yardım talebi geldi. Şu an sahada 60 ülkeden ekipler çalışmalara katılıyor. Bu sayı daha da artacak.
Yardım için gelen ülkelerden birisi de İsrail. İsrail, ‘Zeytin Dalları’ adını verdiği insani yardım ve kurtarma ekibiyle sahada. Ekipler bugüne kadar 65 yaşındaki bir erkekle 23 yaşındaki bir kadını kurtardı.
İsrail ordusu, çalışmalarda istihbarat dairesine bağlı özel ‘9900’ biriminden yararlanıldığını duyurdu. Uydu görüntülerini kullanarak özel bir haritalama yapan bu ekip, hızlı şekilde nereden daha fazla insan kurtarılabileceğine ilişkin formüller üretiyor.
Özel birim görsel istihbarat sağlıyor ve uydu görüntülerini deşifre ediyor. Bu veriler sahadaki ekiplere iletiliyor. Böylece arama kurtarma çalışmaları optimize ediliyor.
Birimin komutanı şunları söyledi: “İhtiyaç duyulan her yerde hayat kurtarmak için ağırlıklı olarak özel operasyonlarda kullanılan haritalama tekniklerinden yararlanıyoruz.”