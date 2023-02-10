Erdoğan ‘unutulmayacak’ bir poz daha verdi

Yine ülkem adına utandığım anlardan biri. Bize sil baştan yeni bir siyaset anlayışı, ahlakı lazım. Haysiyeti siyasetin merkezine tekrar koyan. Travması yüzlerinden okunan çocukları ekran önüne çıkararak prim kasan siyaset anlayışını, hem o çocuklar hem de kendimiz için reddeden. pic.twitter.com/DQPNQyv1X0