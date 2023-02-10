Erdoğan ‘unutulmayacak’ bir poz daha verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde önüne depremzede çocuklar dizilmiş halde konuşarak ‘unutulmayacak’ bir poz daha verdi.
10 şehri sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 19 bin 388. Arama kurtarma çalışmaları ilk iki gün yetersiz kalırken birçok yurttaş hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
Erdoğan, depremlerin ardından geldiği Adıyaman’da çadır kenti ziyaret etti.
Konuşması birçok televizyon kanalında canlı yayınlanan Erdoğan’ın standının önüne depremzede çocuklar ‘yerleştirildi.’
‘Poz’ sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi.