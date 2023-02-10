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Yaramazlara biraz batar!

Depremzede gencin isyanını babası ‘tutuklanmasın’ diye bastırmaya çalıştı

Bir depremzede genç, söyledikleri nedeniyle ‘tutuklanmasından korktuğu’ için babası tarafından susturulmak istendi. paylaştı.

Adıyamanlı depremzede isyan etti. (Twitter)

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, videoyu, “’Bize kefen gönderin’ diyen genç Adıyaman’lı ve sözlerinden korkan babası…” notuyla paylaştı.


“Allah devletimize zeval vermesin, yine yoklar; yine yoklar, yine yoklar… Siz bugün olmayacaksanız defolun gidin. İsterseniz gelin beni tutuklayın ya da boynumu kesin…” deyince babası genci susturmaya çalıştı.

Genç, “Bırak, ne oluyorsa olsun” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey yollamıyorsanız kefen yollayın. Sizde bir gram şeref, haysiyet varsa yollayın. Ne oluyorsa olsun artık; bu, işin son noktası… Bi şehir yerle bir oldu… Kefen yollayın bize bari…”

Deprem

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Deprem bölgesindeki gebelerde erken doğum riski var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Aslı Davas deprem bölgesindeki kötü koşullar ve travmalar nedeniyle erken doğumlar, düşükler, düşük doğum tartılı bebekler ve anne-bebek ölümleri beklediklerini söyledi. Davas uygun önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Eski savcı uyardı: Deliller karartılmasın

17 Ağustos 1999 depremini soruşturan eski cumhuriyet savcısı Ali Özgündüz, suçluların tespiti açısından ‘enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan binalardan bilirkişi eşliğinde beton, demir numunelerinin alınması ve projeye aykırılıkların tespit edilmesinin önemli olduğunu’ söyledi.