Depremzede gencin isyanını babası ‘tutuklanmasın’ diye bastırmaya çalıştı

Bir depremzede genç, söyledikleri nedeniyle ‘tutuklanmasından korktuğu’ için babası tarafından susturulmak istendi. paylaştı.

Adıyamanlı depremzede isyan etti. (Twitter)

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, videoyu, “’Bize kefen gönderin’ diyen genç Adıyaman’lı ve sözlerinden korkan babası…” notuyla paylaştı.

“Allah devletimize zeval vermesin, yine yoklar; yine yoklar, yine yoklar… Siz bugün olmayacaksanız defolun gidin. İsterseniz gelin beni tutuklayın ya da boynumu kesin…” deyince babası genci susturmaya çalıştı.

Genç, “Bırak, ne oluyorsa olsun” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey yollamıyorsanız kefen yollayın. Sizde bir gram şeref, haysiyet varsa yollayın. Ne oluyorsa olsun artık; bu, işin son noktası… Bi şehir yerle bir oldu… Kefen yollayın bize bari…”