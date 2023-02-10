Prof. Pampal uyardı: İstanbul depremi kapıda, yüzde 70 ihtimale yükseldi

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal, İstanbul depreminin kapıda olduğunu söyledi: “İstanbul depremi yüzde 60-70 ihtimale yükseldi. Şurada beş altı yıl zaman kaldı.“

Profesör Fox TV yayınında orta Marmara fayının kırılma ihtimalini bilimsel verilerle ortaya koydu: “30 yıllık sürenin yüzde 60 ihtimalle kırılmanın gerçekleşeceği olarak verildiği bilimsel çalışmalar var 99 sonrası. O 30 yılın 24 yılı doldu zaten. Şurada beş altı yıl zaman kaldı. Yüzde 60 o ama yüzde 70’e doğru tırmanıyor. Bu çok yüksel bir ihtimal.”

Sunucu Gülbin Tosun’un “İlk bilgiyi tekrarlamanız çok önemli altını çizerek. ‘Yüzde 60-70 ihtimale yükseldi, kapıda artık İstanbul depremi’ dediniz. Süre verdiniz. Onu bir altını çizerek tekrarlayalım bence” deyince profesör şöyle devam etti: “99’dan itibaren İstanbul’da ne yaptık diye bakalım. Bakın kamu yapılarından söz ediyoruz. Burada tipik bir örnek var. İki yıl önce Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fayın tam da ucundaydı. Bizi öyle korkuttu ki. Artık hareket başladı dedik. Ve bu 5,8’de İstanbul’da trafik kilitlendi. Telefon görüşmeleri kilitlendi. Hastane ağır hasar gördü boşaltıldı. 30 kadar okul kullanılamaz hale geldi ve boşaltıldı. Düşünebiliyor musunuz? 5,8. 7,2 dediğiniz zaman 25 kat deprem demek. O halde İstanbul’u depreme hazırlamak her şeyden önemli. Bunu hala anlamadıysak yapacak fazla bir şey yok.”