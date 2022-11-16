Prof. Naci Görür’den İstanbul’a deprem uyarısı: Daha fazla kayıp vereceğimiz kesin

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremi hakkında uyarılarda bulunarak “Gecekondu mantığıyla gelişmiş İstanbul’da düşündüğümüzden çok daha fazla kayıp vereceğimiz kesin” dedi.

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Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor.

İstanbul’da deprem beklenmesinin en önemli nedeni, bu bölgede son 100 yılda meydana gelen depremler. Uzmanlar yıllardır yetkilileri depreme hazırlık konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Naci Görür, olası bir 7,5 büyüklüğünde İstanbul depreminde tahmini olarak 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır, 167 bin 116 binanınsa orta hasar alacağı belirtti.

‘İstanbul’u kendisi kurtaramaz’

Cumhuriyet’e konuşan Görür’ün İstanbul’la ilgili şu uyarıları şöyle: “Gecekondu mantığıyla gelişmiş İstanbul’da düşündüğümüzden çok daha fazla kayıp vereceğimiz kesin. Bu depremde binaların çökme ve yıkılma sırasında olabilecek can kayıplarının dışında göçük altında kalan insanlara gerektiği zaman içerisinde müdahale edilemediği için de kayıplar vereceğimizi düşünüyoruz. Depreme müdahalede İstanbul’u kurtaracak şey İstanbul’un kendisi olamaz. Acil müdahale ekip ve ekipmanları da İstanbul’un içerisinde. Dolayısıyla ekip ve ekipmanların yüzde kaçının performans gösterebilecek durumda olacağını bilmiyoruz.”