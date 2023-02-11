Depremlerde can kaybı 20 bin 318’e çıktı.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

03:38 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın deprem için cuma sabahı gittiği Diyarbakır’da yuhalanma görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

02:17 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.