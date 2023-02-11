RTÜK Başkanı Şahin ‘gözdağı’ verdi: ‘Yanlışta ısrar eden’ raporlanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarına ‘yakından takip edildiklerini’ belirterek, ‘gözdağı’ verdi.

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İstanbul başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek, gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Depremle ilgili yayın yapan televizyon kuruluşlarına ve gazetecilere bir ‘gözdağı’ da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Şahin, bazı medya kuruluşlarını ‘provokasyon’ yapmakla suçladı.

Şahin, ‘yanlışta ısrar eden’ yayıncıların yakından takip edildiğini ve raporlandığını da ekledi.

Şahin’in paylaşımları şu şekilde:

*Asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız ülkemizde Devlet-Millet el birliğiyle afet bölgesinin yaralarını sarmaya çalışırken bazı medya kuruluşlarının ısrarla provokasyon yapma çabalarını halkımız yakından takip etmekte ve bizlere bu rahatsızlıklarını iletmektedir.

*Milletimiz müsterih olsun. Tüm iyi niyetli uyarılarımıza rağmen yanlışta ısrar eden yayıncılar RTÜK uzmanları tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli raporlamalar yapılmaktadır. Saygılarımla arz ederim.