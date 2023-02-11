Adana Şehir Hastanesi’nde depremin ‘isimsiz’ çocukları

İki dakika içinde binlercesini ‘kimsesiz’ bırakan depremden yaralı kurtulan çocuklar Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor.

Fotoğraflar: BBC

BBC muhabiri Tom Bateman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımdan kurtarılıp Adana Şehir Hastanesi’ne getirilen çocukların bakıldığı servislerde dolaştı, izlenimlerini yazdı: “Yoğun bakımdaki doktorlar, anne ve babası bulunamayan altı aylık bir kız bebeği biberonla besliyor. Anne ve babası hayatını kaybetmiş ya da ulaşılamayan böyle yüzlerce kimliği belirsiz çocuk var. Deprem evlerini yıktı ve şimdi de isimlerini ellerinden aldı.”

Bateman’ın yazısının bir kısmını aktarıyoruz.

Dr. Nurşah Keskin’in elini tuttuğu kız bebeğin yatağının başında da ‘İsimsiz‘ yazıyor.

Kırıkları var, gözü morarmış ve yüzü bereli; yine de gülümsüyor.

Çocuk hastalıkları uzmanı ve hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Keskin “Nerede bulunduğunu ve buraya nasıl geldiğini biliyoruz ama bir adres bulmaya çalışıyoruz. Araştırmalar sürüyor” diyor.

Çoğu Adana dışından

Çökmüş binalardan kurtarılan çocukların çoğu diğer bölgelerden. Hastane ayakta kaldığı için Adana’ya getirilmişler. Felaket bölgesindeki birçok hastane ya yıkılmış ya da hasarlı. Adana bu nedenle bir merkeze dönüşmüş.

Bir hasta sevkiyatında, İskenderun’da ağır hasar alan bir hastanedeki doğum kliniğinde bulunan, yeni doğmuş bebekler buraya getirilmiş.

Şok nedeniyle konuşamıyorlar

Dr. İlknur Banlı Cesur

Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İlknur Banlı Cesur, birçok çocuğun uğradığı şok nedeniyle konuşamadığını söylüyor.

Yaralı çocuklarla dolu ameliyathane koğuşuna doğru ilerliyoruz.

Doktorların beş – altı yaşında olduklarını söylediği bir kız çocuğunu görüyoruz. Uyuyor ve kolundaki serumla yatıyor. Görevliler kafa travması ve kırıkları olduğunu söylüyor. Adını söyleyip söyleyemediğini soruyorum. Dr. Cesur “Hayır sadece göz teması ve mimikler” diyor.

“Bu çocuklar uğradıkları şok nedeniyle pek konuşamıyorlar. İsimlerini biliyorlar. Durumları birkaç gün sonra biraz iyileşince konuşmaya çalışabiliriz.”

En az 100 isimsiz çocuk tedavi altına alındı. Adana’daki hastaneye yaralılar gelmeye devam ediyor. Şoke olmuş ve tükenmiş haldeler. Burada herkes depremzede. Hastalar da doktorlar da.

Keskin de depremzede

Dr. Keskin depremde akrabalarını kaybetmiş ve artçı sarsıntılar sürerken çocuklarıyla birlikte hastaneye sığınmış. Durumla nasıl başa çıkabildiğini soruyorum. “İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum, çünkü çocukların gerçekten bize ihtiyacı var” diyor.