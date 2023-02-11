Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti

Tiyatrocu Orhan Aydın’ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Ali Kılıç/Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarında yaşanan organizasyon eksikliği nedeniyle depremin üzerinden günler geçmesine rağmen henüz müdahale edilmeyen binaların olduğu söyleniyor.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında eski eşi olan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren ve kızının Hatay’da enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Aydın daha sonraki tweetlerinde eski eşinin kurtarıldığını ancak kızının beton blok altında olduğu için kurtarılamadığını söylemiş ve vinç için çağırıda bulunmuştu.

Müdahalelerin yetersiz kalması sonrası Eylem Şafak Aydın hayatını kaybetti.