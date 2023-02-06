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Yaramazlara biraz batar!

Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay’da yaşayan kızının ve eski eşinin enkaz altında olduğunu söyleyerek, yardım istedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkılan binalar bulunurken, sosyal medyadan birçok yurttaş enkaz altında kaldığı görüntüleri paylaşarak yardım istiyor.


Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da Hatay’da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını söylerek yardım istedi.

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