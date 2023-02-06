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Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep’te depremde can kaybı en az 80

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7,5 büyüklüğündeki depremde Gaziantep’te 80 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Adana. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurmuştu.


08:08’te AA’nın aktardığına göre Gaziantep valiliği şu bilgileri vermişti: “İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır.”

Oktay’ın saat 10 gibi açıkladığına göre kentte 80 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı. 581 bina da yıkıldı.

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