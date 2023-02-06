AKP’li Yayman: Ağabeylerim, ablam ve çocukları göçük altında

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası ailesinden bazı fertlerin göçük altında kaldığını söyledi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem; Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkıma ve can kaybına yol açtı.
AFAD’ın aktardığına göre 76 kişinin hayatını kaybettiği depremde, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, CNN Türk yayınına bağlanan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de enkaz altında kaldığını duyurdu:
“İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu, hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.”