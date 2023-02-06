Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Yayman: Ağabeylerim, ablam ve çocukları göçük altında

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem sonrası ailesinden bazı fertlerin göçük altında kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem; Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkıma ve can kaybına yol açtı.


AFAD’ın aktardığına göre 76 kişinin hayatını kaybettiği depremde, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, CNN Türk yayınına bağlanan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendi ailesinin de enkaz altında kaldığını duyurdu:

“İki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu, hasarlar var. Herkes seferberlik halinde.”

CİMER ‘Deprem acil’ başlığını kullanıma açtı

Reuters, depremin sarsıntı haritasını paylaştı

ABD deprem için her türlü yardımı sağlamaya hazır

Deprem, Ortadoğu’da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Diyarbakır’da depremde can kaybı en az altı

Adıyaman’da depremde can kaybı en az 28

Güneydoğu’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları var

SON HABERLER

Depremin ardından tsunami uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.