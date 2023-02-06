Deprem, Ortadoğu’da birçok ülkede şiddetle hissedildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak’ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Suriye’de en az 42 kişi öldü. Fotoğraf: SANA

AA’nın haberine göre Mısır’ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak’ın başkenti Bağdat ve Diyala’da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Suriye’de can kaybı 42

Deprem güçlü bir şekilde Suriye’nin başkenti Şam’da, Lazkiye’de Halep’te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi. Suriye medyasına göre 42 kişi hayatını kaybetti.

AA’ya göre Suriye’de ilk belirlemelere göre depremde en az 100 kişi öldü.

Suriye’nin Ulusal Deprem Merkezi yöneticisi Raed Ahmed, depremle ilgili ”Merkezin tarihinde kaydedilen en büyüğü” açıklamasını yaptı.