Adıyaman’da depremde can kaybı en az 28

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın açıklamasına göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.

07:48 NTV’ye konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ”Adıyaman’da çok sayıda bina göçük durumda. 28 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina sayısı en az 100 civarında” dedi.