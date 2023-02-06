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Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’da depremde can kaybı en az 28

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın açıklamasına göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.


07:48 NTV’ye konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ”Adıyaman’da çok sayıda bina göçük durumda. 28 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina sayısı en az 100 civarında” dedi.

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Depremin ardından tsunami uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.