Adıyaman’da depremde can kaybı en az 28

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın açıklamasına göre 28 kişi hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.
07:48 NTV’ye konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ”Adıyaman’da çok sayıda bina göçük durumda. 28 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina sayısı en az 100 civarında” dedi.