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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. Ercan’dan orta büyüklükte deprem uyarısı

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Osmaniye, Adana ve Hatay için ‘orta büyüklükte‘ deprem uyarısında bulundu.

Hatay. Fotoğraf: AA

Bu Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, orta büyüklükte deprem için uyarıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ercan, şunları dedi: “Doğu Anadolu Kırık Kuşağı üzerinde Türkoğlu kolu kırılmıştır. Gelecek deprem odağı güneye kaymış, Osmaniye, Adana, Hatay yüksek çekinceli alan içine girmiştir. Buralarda orta büyüklükte deprem beklenebilir. Büyük deprem için henüz erken.”

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