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Yaramazlara biraz batar!

Kızılay’dan ‘kan bağışı’ çağrısı: İhtiyaç artabilir

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bankalarındaki stokları deprem bölgesindeki hastanelere gönderdiklerini belirterek, herkesi kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Fotoğraflar: AA

Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk ettiklerini söyledi.


AA’nın aktardığına göre Kınık başkanlığında toplanan ekipler, deprem bölgesindeki arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kan ihtiyacı artabilir

Kızılay’ın bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu:

“Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye’nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir.”

Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna da dikkat çeken Kınık, şöyle devam etti:

*Şu an Türkiye’nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar.

*Acil yardım içerisinde öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, kuru gıda var. Kan hizmetleri noktasında da sevkiyatlarımız devam ediyor.

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