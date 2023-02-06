Hatay’da iki devlet hastanesi depremde yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, ‘İskenderun ve Antakya’daki devlet hastanelerinin yıkıldığını’ söyledi.

Vali Rahmi Doğan, iki devlet hastanesi ve bir polisevinin yıkıldığını duyurdu. (AA)

Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle Hatay’da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya’da devlet hastaneleri ve polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: “Antakya ve Kırıkhan’da yıkık binalar var. İskenderun ve Antakya’daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.”