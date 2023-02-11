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Yaramazlara biraz batar!

CNN Türk muhabirine saldırı: Stüdyodakiler görmezden geldi

Adıyaman’dan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Serdar Er saldırıya uğradı, stüdyodakilerse hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı. (Twitter)
CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı. (Twitter)

Kahramanmaraş depremlerinde 10 şehir sarsıldı. Son güncellemeye göre ölü saysı 21 bin 43, yaralı sayısı 80 bin 97. Kayda geçen yıkık bina sayısıysa 6 bin 444. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan bölgeler var.


İktidara yakın medyaysa hükümetin ihmallerine yönelik haber yapmadığı için depremzedeler dahil birçok yurttaşın tepkisiyle karşı karşıya. Öyle ki bu tepki saldırıya bile dönüşebiliyor.

Adıyaman’dan canlı yayına bağlanan CNN Türk muhabiri Serdar Er, bir kurtarma anını anlatırken bir depremzedenin saldırısına uğradı.

Saldırı başlayınca yayını kesen CNN Türk’ün stüdyodaki sunucuları Meltem Bozbeyoğlu ve Semiha Şahin, hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.

Şahin yayın kesilince, “Evet, Serdar da Adıyaman’dan aktardı…” diye sözlerini sürdürdü.

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