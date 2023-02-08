Konteyner evler için canlı yayın kampanyasına RTÜK’ten engel

Habertürk programcısı Fatih Altaylı, konteyner evler yapmak için bir kampanya yayını istediklerini ama Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından engellendiklerini duyurdu.

RTÜK, kampanyayı engelledi. (AA)

Altaylı canlı yayında şunları dedi: “Bu akşam bir yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Türkiye’den ve yurt dışından sporcular, sanatçılar, bilim adamları, iş dünyasından isimler, hep beraber olacaktık ve depremlerdeki bir kısım ihtiyaçları gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler yapabilmekti. Birkaç bin tane bile olsa sağlayabilmekti. Ancak son dakikada RTÜK’ten gelen bir talimatla bize dediler ki, ‘Bunu yapmayın.’ Niyeyse… Ortak bir yayın falan olacakmış galiba, bilemiyorum.”

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57.