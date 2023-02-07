Evrensel muhabiri Volkan Pekal, deprem bölgesi Adana’da gözaltına alındı

Evrensel gazetesi muhabiri Volkan Pekal, deprem bölgesi Adana’da şehir hastanesinde haber için görüntü almaya çalışırken ‘İzin almamışsın’ gerekçesiyle gözaltına alındı.
Evrensel gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden birisi olan Adana’da haber takibi yapan muhabirleri Volkan Pekal’in gözaltına alındığını duyurdu.
Şehir hastanesinde haber için görüntü almaya çalışan Pekal’in ‘izin almamışsın’ gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Pekal’in bekletildiği ve polis merkezine götürüleceği öğrenildi.