Metiner bir anlığına gerçekle yüzleşti: Çadır için yalvardı

Deprem sonrası ilk günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük hasar gören Adıyaman’ın arkasında olduğunu anlatarak hükümet propogandası yürüten AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bu kez çadır için yalvardı.

Mehmet Metiner, çadır için yalvardı. (AA)

Depremin ikinci günü Metiner, Adıyaman’ın yıkıldığını yazan bir takipçisine verdiği yanıt tepki çekmiş, ardından tweet’ini silmek zorunda kalmıştı: “Adıyman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında reis var. Adıyaman, reisin sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Lakin Adıyaman’ı yeniden onaracak reisimiz var teyzemin oğlu.”

Metiner, dün akşam attığı tweet’teyse çadır için yalvardı: “Yalvarıyoruz… Adıyaman’ımızın acil çadıra ihtiyacı var… Sincik ve Besni ilçelerimizin hali perişan… Lütfen gıda vb malzemeler yerine çadır diyoruz…”

Yalvarıyoruz…



Adıyaman’ımızın acil çadıra ihtiyacı var…



Sincik ve Besni ilçelerimizin hali perişan…



Lütfen gıda vb malzemeler yerine çadır diyoruz… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) February 10, 2023

Metiner tweet’lerinin devamında da AFAD’a çıkışarak şunları yazdı: “AFAD yetkililerine… Kaç gündür Adıyaman’ımızın dağ başındaki ilçesi Sincik kar altında acımasız soğukla cebelleşiyor… Dağ başlarında bir başlarına her saniye ölüp ölüp dirilen Sinciklilere acilen çadır ulaştırın lütfen… Diğer ilçelerimize de…”

AFAD Yetkililerine…



Kaç gündür Adıyaman’ımızın dağ başındaki ilçesi Sincik kar altında acımasız soğukla cebelleşiyor… Dağ başlarında bir başlarına her saniye ölüp ölüp dirilen Sinciklilere acilen çadır ulaştırın lütfen…



Diğer ilçelerimize de… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) February 11, 2023

Bu kez bakanı övdü

Metiner’in sitemleri böyle devam ederken, bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tweetini alıntılayarak, “Devlet nerede” diye soranlara çıkıştı: “‘Devlet yok, devlet nerede’ diye soranlara gelsin.. Bakanlarımız her yerdeler ve devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında…”