Metiner ‘İnsaf’ dedirtti: Depremde Erdoğan propagandası

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman’ın yıkıldığını yazan bir takipçisine verdiği yanıtla tepki çekti. Metiner daha sonra tweet’i sildi.

AKP’li Mehmet Metiner. (AA)

Depremin vurduğu şehirlerden Adıyaman’da yaşayan bir Twitter kullanıcısı Metiner’e, “Adıyaman yıkık, Adıyaman yalnız, Adıyaman üşüyor. Kahta’da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik” yazdı.

Buna yanıt veren Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propagandasını yaptı: “Adıyman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında reis var. Adıyaman, reisin sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Lakin Adıyaman’ı yeniden onaracak reisimiz var teyzemin oğlu.”

Metiner’in bu mesajı İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın tepkisini çekti: “Ölen öldü artık.. Herkes reis için! İnsaf!”

Metiner, bu mesajı diğer kullanıcıların da tepkisini çekince tweet’ini sildi.

Öte yandan Erdoğan, dün saat 13:00’ten bu yana kamera karşısına geçip açıklama yapmadı. Erdoğan’ın 22 saatlik suskunluğu tepki çekiyor.

Ölen öldü artık..

Herkes reis için!



İnsaf! pic.twitter.com/8N86XTNyVc — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) February 6, 2023

Deprem