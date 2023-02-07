Cumhurbaşkanı 21 saattir ortada yok

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra kamera karşısına geçip can kaybı ve yaralıların sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 21 saattir ortada yok. Erdoğan son olarak 13 saat önce Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 21 saat önce konuştu. (AA)

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

Depremin vurduğu kentlere müdahaleler yetersiz kaldı. Enkazda yaşamını yitirenlerin yanı sıra kurtarılmayı bekleyen binlerce insanın olduğu bildiriliyor. AFAD görevlileri aralıklarla can kayıplarını açıklıyor.

Erdoğan 21 saattir kayıp

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bir kez görünüp sessizliğe büründü. Dün, ilk depremden saatler sonra 13:04’te konuşan Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 5 bin 385 olduğunu açıkladı. Bunun ardından Erdoğan, bugün saat 10:00 itibariyle 21 saattir çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. 13 saat önce Twitter’dan imzalanan milli yas kararnamesini paylaştı.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

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