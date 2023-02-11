Kılıçdaroğlu çadır firmalarına seslendi: Getirin, hepsini alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde çadır ihtiyacının çok büyük olduğunu belirterek, iktidara seslendi: “Lütfen çözün.”

Kılıçdaroğlu çadır firmalarına da seslenerek ellerindeki çadırların satılması için büyükşehir belediyelerine ulaşmalarını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Malatya’da. (CHP)

Depremin vurduğu Malatya’da konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Bu sabah acı bir haber aldık, (eski) genel başkanımız Deniz beyi kaybettik. Bu ülkenin huzura kavuşması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim.

*Malatya’da, başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Burada depremi izleyen gazeteci arkadaşlarım da farkındalar hava gerçekten çok soğuk. Dışarıda, arabada kalan çok sayıda Malatyalı var.

*Buradan çağrı yapıyorum; bütün çadır bölgelerine çadır gönderilmeli. İnanlar soğuktan muzdaripler.

*Ben buradan Türkiye’de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır stoğu varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın ve elinizde kaç çadır varsa verin… Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz.

*Altıncı gündeyiz ve çadır getirilemiyorsa demek ki bir sorun var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabiliyorlar. Akıl alacak şey değil. Koordinasyonsuzluk pek çok sorunu getiriyor.

*Aslında benim seslenmem hükümetin vatandaşın acılarını duymasını sağlamak içindir.

*Ya bu ülkede çadır nasıl olmaz. Kızılay, AFAD’ın çadır stoku nerede. Bunların hazırlanması gerekirdi. Bunların çözülmesi lazım.İktidara sesleniyoruz, lütfen çözün.