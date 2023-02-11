MHP’li depremzede: Partim gelmedi, bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor

Hatay’ın Armutlu ilçesinde MHP’li olduğunu belirten bir depremzede, partisinden destek görmediğini, yardımların Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve diğer gruplardan geldiğini anlattı.
DW Türkçe’ye konuşan depremzedenin videosunu TÖP de kendi hesabından paylaştı.
TÖP paylaşıma şu notu düştü: “Hatay Armutlu’da bir yurttaşımız diyor ki, ‘Ben MHP’liyim burada MHP felan yok, terör örgütü diye bildiğimiz TÖP var, o bakıyor bize.’ İşte kimin ne olduğunun ayyuka çıktığı turnusol günleri.”
Söz konusu videodaysa yurttaş şunları anlatıyor: “Evimiz yıkıldı. Ben MHP’liyim. MHP’nin hiçbir şeyini görmedim. Bir tane ekmek vermiyor. Gelen TÖP… T-Ö-P, kim bu? Terör örgütü; o bize bakıyor. Fransız geliyor; yok İngiliz geliyor, yok başka ülkeden gelenler… Kimi sandviç getiriyor, kimi bir şey…”