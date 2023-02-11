MHP’li depremzede: Partim gelmedi, bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor

Hatay’ın Armutlu ilçesinde MHP’li olduğunu belirten bir depremzede, partisinden destek görmediğini, yardımların Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve diğer gruplardan geldiğini anlattı.

MHP’li depremzede: TÖP bize bakıyor. (DW)

DW Türkçe’ye konuşan depremzedenin videosunu TÖP de kendi hesabından paylaştı.

TÖP paylaşıma şu notu düştü: “Hatay Armutlu’da bir yurttaşımız diyor ki, ‘Ben MHP’liyim burada MHP felan yok, terör örgütü diye bildiğimiz TÖP var, o bakıyor bize.’ İşte kimin ne olduğunun ayyuka çıktığı turnusol günleri.”

Söz konusu videodaysa yurttaş şunları anlatıyor: “Evimiz yıkıldı. Ben MHP’liyim. MHP’nin hiçbir şeyini görmedim. Bir tane ekmek vermiyor. Gelen TÖP… T-Ö-P, kim bu? Terör örgütü; o bize bakıyor. Fransız geliyor; yok İngiliz geliyor, yok başka ülkeden gelenler… Kimi sandviç getiriyor, kimi bir şey…”