Hatay’da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı.

Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş çaplı yıkıma uğrattığı şehirlerden biri Hatay.

Tamamen çöken üç yaşındaki 250 dairelik Rönesans Rezidans şehirdeki yıkımın simgesi haline geldi.

Antis Yapı’nın ‘Cennetten bir kare’ vaadiyle satışa sunduğu ancak yüzlerce kişiye ‘mezar’ olan 12 katlı binanın deprem yönetmeliğine uygun bir biçimde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı öne sürülürken, binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un en az iki dönem Hatay’ın mimarlar odası başkanlığını yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Coşkun, dün Karadağ’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.