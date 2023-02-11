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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye-Ermenistan: Dayanışma ‘sınır’ tanımadı

Iğdır’da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Fotoğraf: AA

10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye’ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.


Afet bölgesi için Ermenistan’da hazırlanan beş TIR yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü’ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılayı tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

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