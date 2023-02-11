10 ilde deprem suçları bürosu kurulacak

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri sonrası 10 ilde yıkılan binalarla ilgili ‘deprem suçları soruşturma büroları’ kurulması için başsavcılıklara yazı gönderdi.

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Soruşturma bürolarının, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini ‘tereddütsüz’ uygulayacağı belirtildi.

Dün yedi ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Aynı akşam, Hatay’da depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Bu durum, delil karartma ve sorumluların kaçma ihtimali şüphesini ortaya çıkarmıştı.