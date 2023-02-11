Fuat Oktay: 1 milyon 50 bin civarında kişi, geçici barınma merkezlerinde kalıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenenlerle ilgili “1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz” dedi.

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Bölgeden depremzedelerin tahliye edilmesi süreciyle ilgili de bilgi veren Oktay, “Tahliye merkezleri oluşturuldu. Afetzedelerin oraya başvurması yeterli. Yönlendirilmeleri yapılacak ve taşıma işlemleri ücretsiz yapılacak. Kalacak yeri yoksa da barınma merkezlerinde biz sağlıyor olacağız” dedi.

Oktay, 190 bin kişinin bölgenin dışına tahliye edildiğini, bu kişilerden 100 bininin yakınlarının yanına, 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini söyledi.

‘İş makineleriyle ilgili sorunumuz kalmadı’

“Saha iş makineleriyle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Personel de dahil artmaya devam ediyor. İş makinelerinde şu anda 12 bin 26’ya ulaşmış durumdayız” diyen Oktay, enkazdan kurtarılan ve hastanede tedavi altında olan kişi sayısını 80 bin olarak açıkladı.