‘Delil karartma’ girişimi mi? Hatay’da yapı denetim ve malzeme şubesi izinsiz yıkıldı

AYŞEGÜL KASAP

Hatay’da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünün bulunduğu bina bugün ‘apar topar’ yıkıldı. Belgeler enkaz altında kaldı.

Yıkımı görüntüleyen bir avukat, şube müdürünün kendisine “Valilikten yıkım kararı var” dediğini aktardı. Oysa valiliğin böyle bir kararı yokmuş.

Diken’e konuşan Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın: “Başsavcılığı aradım. Valiliğe sorup döndüğünde başsavcılık yıkım kararı olmadığını, yıkım faaliyetinin olmayacağını söyledi.“

İlk ihbarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten baro başkanı, son görüntülerle ilgili de ayrı bir suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Kritik önemde

Müteahhitlerden yetkililere yıkımın sorumlularından hesap sorulabilmesi için çöken binaların ‘sicil’i kritik önemde.

Ne var ki yıkıma uğrayan illerden Hatay’da binalarla ilgili sayısız belgenin bulunduğu Çevre Bakanlığı’na bağlı yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğü bugün ‘apar topar’ yıkıldı.

Peki nasıl?

Avukat Bedia Büyükgebiz, arama kurtarma çalışması sırasında yıkımın başladığını ihbar alınca araç bulamadığı için 500 metre uzaklıktan koşarak binaya gitti ve bildiklerini gördüklerini hemen sosyal medya hesabından paylaştı:

“Burası bir devlet dairesi. Okul, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçları var. Kanuna uygun mu değil mi bunlar var. Burası için yıkım kararı alınmış.

Burada bilinmeyen onlarca enkaz var. Yüzlerce insan çalışıyor, hala girilmemiş yerler var.

Biraz önce şube müdürü Murat Alkaya geldi, ‘Burası yıkılacak. Vali yıkım kararı var’ dedi.

Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada. İçinde.”

İçerdeki yüzlerce klasörü gösteren avukat şöyle devam etti: “Bunların hepsinde test sonuçları var. Zemin katın kolon basıncı dayanımı 25 olması gerekirken, yediyken izin vermişler. Şimdi burası yıkılacak diyorlar.”

Büyükgebiz daha sonra “Son durum bu” diyerek evrakların yıkılmış binanın altında kaldığı bir video da paylaştı.

Yıkımdan önce avukat gitti oraya: "Burada girilmeyen onlarca enkaz var. Burada iki kepçeyi kitlemişler yıkmaya başlamışlar. Vali izin verdi yıkım kararı var dedi. Neden? Burası tek katlı bir bina." pic.twitter.com/xRo7kA7sNz — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) February 11, 2023

‘Sonuna kadar takipçisiyiz’

Diken’in ulaştığı Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın şunları söyledi: “Yıkılması için girişimde bulunulmuş. Arama kurtarma için Hatay’da bulunan avukat arkadaşlar vatandaşın ihbarı üzerine oraya gidiyorlar. Buranın önemli bir yer olabileceğini öngörüp oradaki yıkımı engelliyorlar. Görevliler ‘Yıkım kararı var yıkmak zorundayız’ diye beyanda bulunmuşlar sanırım. Konu bize geldi. Ben de başsavcılığı aradım. Valiliğe sorup tekrar döndüğünde başsavcılık yıkım kararı olmadığını, yıkım faaliyetinin olmayacağını söyledi. Suç duyurularımız da var sonuna kadar takipçisiyiz meselenin. Artık Türkiye’de birilerinin yaptığı yanına kar kalmasın.”

Ancak Büyükgebiz’in aktardığına bina yıkılmış durumda. İş makineleri geç de olsa durduruldu.

Baro başkanı ayrıca avukatların belgelerin başında nöbet tuttuğunu da söyledi.