‘Delil karartma’ girişimi mi? Hatay’da yapı denetim binasının bir kısmı yıkıldı, tek katlı binada nöbet var

AYŞEGÜL KASAP

Hatay’da yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünün bulunduğu binalardan birinin bir kısmının bugün ‘apar topar’ yıkıldığı belirtildi. Tek katlı binanın yıkımıysa bölgedeki avukatlar tarafından engellendi.

Ancak hem depremde yıkılan binanın hem de daha sonra kepçeyle bir bölümü yıkılan binanın belgeleri iç içe karışmış durumda. Belgelerin enkaz altında kaldığı bir avukat tarafından görüntülendi.

Yıkımı görüntüleyen avukat, şube müdürünün kendisine “Valilikten yıkım kararı var” dediğini aktardı.

Diken’e konuşan Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ise yıkım kararı olmadığını söyledi: “Başsavcılığı aradım. Valiliğe sorup döndüğünde başsavcılık yıkım kararı olmadığını, yıkım faaliyetinin olmayacağını söyledi.“

İlk ihbarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten baro başkanı, son görüntülerle ilgili de ayrı bir suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, ‘delil karartma iddiasının asılsız olduğunu’ bildirdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Kritik önemde

Müteahhitlerden yetkililere yıkımın sorumlularından hesap sorulabilmesi için çöken binaların ‘sicil’i kritik önemde.

Ne var ki yıkıma uğrayan illerden Hatay’da binalarla ilgili sayısız belgenin bulunduğu Çevre Bakanlığı’na bağlı yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğü bugün ‘apar topar’ yıkıldı.

Peki nasıl?

Avukat Bedia Büyükgebiz, arama kurtarma çalışması sırasında yıkımın başladığını ihbar alınca araç bulamadığı için 500 metre uzaklıktan koşarak binaya gitti ve bildiklerini gördüklerini hemen sosyal medya hesabından paylaştı:

“Burası bir devlet dairesi. Okul, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçları var. Kanuna uygun mu değil mi bunlar var. Burası için yıkım kararı alınmış.

Burada bilinmeyen onlarca enkaz var. Yüzlerce insan çalışıyor, hala girilmemiş yerler var.

Biraz önce şube müdürü Murat Alkaya geldi, ‘Burası yıkılacak. Vali yıkım kararı var’ dedi.

Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada. İçinde.”

İçerdeki yüzlerce klasörü gösteren avukat şöyle devam etti: “Bunların hepsinde test sonuçları var. Zemin katın kolon basıncı dayanımı 25 olması gerekirken, yediyken izin vermişler. Şimdi burası yıkılacak diyorlar.”

Büyükgebiz daha sonra “Son durum bu” diyerek evrakların yıkılmış binanın altında kaldığı bir video da paylaştı.

Yıkımdan önce avukat gitti oraya: "Burada girilmeyen onlarca enkaz var. Burada iki kepçeyi kitlemişler yıkmaya başlamışlar. Vali izin verdi yıkım kararı var dedi. Neden? Burası tek katlı bir bina." pic.twitter.com/xRo7kA7sNz — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) February 11, 2023

‘Sonuna kadar takipçisiyiz’

Diken’in ulaştığı Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın şunları söyledi: “Yıkılması için girişimde bulunulmuş. Arama kurtarma için Hatay’da bulunan avukat arkadaşlar vatandaşın ihbarı üzerine oraya gidiyorlar. Buranın önemli bir yer olabileceğini öngörüp oradaki yıkımı engelliyorlar. Görevliler ‘Yıkım kararı var yıkmak zorundayız’ diye beyanda bulunmuşlar sanırım. Konu bize geldi. Ben de başsavcılığı aradım. Valiliğe sorup tekrar döndüğünde başsavcılık yıkım kararı olmadığını, yıkım faaliyetinin olmayacağını söyledi. Suç duyurularımız da var sonuna kadar takipçisiyiz meselenin. Artık Türkiye’de birilerinin yaptığı yanına kar kalmasın.”

Ancak Büyükgebiz’in aktardığına bina yıkılmış durumda. İş makineleri geç de olsa durduruldu.

Baro başkanı ayrıca avukatların belgelerin başında nöbet tuttuğunu da söyledi.

Avukat daha sonra izin belgesi paylaştı. Belgede il valisinin de imzası var.

Fotoğraf: Bedia Büyükgebiz

Hatay baro başkanına belgeyi sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “Savcılığın haberi yok bence. Ama izin kağıdı da olsa manidar. Yıkım için bu telaş nedir. Hala arama kurtarma faaliyetine devam ediyor insanlar.”

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Bakanlık ‘delil karartma iddiasının asılsız olduğunu’ bildirdi.