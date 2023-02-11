Erzin, Hatay’ın can kaybı olmayan tek ilçesi: ‘Kaçak yapıya izin vermedik’

Depremde can kaybedilmeyen Hatay’ın Erzin ilçesinin belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bunun bölgede kaçak yapılanmaya müsaade etmediklerinden olduğunu belirtti.

Can kaybı olmayan tek ilçe Erzin. (Depremden önce/Fotoğraf: belediye)

Depremde en çok can kaybı veren Hatay’da yaklaşık 50 bin nüfuslu Erzin ilçesinde hiç bina yıkılmadı, dolayısıyla can kaybedilmedi.

TV5 kanalına konuşan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bu durumun hiçbir kaçak yapıya müsaade etmediklerinden kaynaklandığını anlattı:

*Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana “Ya sen senden başka memlekette doğru adam mı yok” dedi.

Türkiye’nin tek doğrusu

*“Türkiye’nin tek doğrusu sen misin” dediler aynı kelimeleri söyledi, bu kelimeleri kulağımla duydum.

*Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdık. Bir şekilde duyulduğu zaman yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz.

*Erzin’imiz 42 bin nüfuslu, Osmaniye’ye 15-20 kilometre, Hatay’ın da 110 kilometre uzağında bir ilçemiz. Buna rağmen çok şükür Erzin’imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun’da, Hatay’da ve Osmaniye’de yaşayan bir vatandaşlarımızdan 50-60 kişi ölenler oldu onlara da rahmet diliyorum.

Erzin ilçesi Osmaniye ve Adana sınırında. (Wikipedia)

*Ancak depremden kaynaklanan en azından bir yıkıntı nedeniyle bir ölümüz olmadı çok şükür. Kendi ilçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle, biz de bazen şaşırdık o gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır.

*Biz sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi hemen makam arabasını çarptım dolaşmaya başladık aldığımız haberlerden de işte Erzin’imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı.