AA, yüz binlerce yurttaşı ve Ahbap’ı yok saydı: İktidara yakın STK ve cemaatleri övdü

Anadolu Ajansı, deprem bölgelerine yardım eden kuruluşlarla ilgili hazırladığı görselinde sadece iktidara yakın derneklere yer verdi. AA, yüz binlerce yurttaşın desteğiyle rekor destek alan Ahbap’ıysa görmezden geldi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu yardım kuruluşlarına ve iktidara yakın derneklere güvenmeyen yüz binlerce yurttaş, depremzedelere Ahbap gibi oluşumlar üzerinden bağış ve yardım yapıyor.

Oluşum kurucusu Haluk Levent, her tür desteği ‘şeffaflık’ doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor.

Deprem bölgesine CHP ve diğer siyasi partiler üzerinden de destek yağıyor.

Ancak Anadolu Ajansı, depreme yardım eden STK ve cemaatlerin sıraladığı görselinde bu durumu görmezden geldi. AA görselinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV gibi kurumların yanında tartışmalara konu olan Ensar Vakfı yer alıyor. Görselde sahada cemaatlere bağlı dernekler çoğunlukta.